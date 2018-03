Mega-Sena pode pagar R$ 40 milhões nesta quarta

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.019 da Mega-Sena, realizado no último sábado (3) em Maceió (AL). Os números sorteados foram 23, 41, 46, 52, 54 e 59. Com isso, o prêmio acumulou e pode pagar R$ 40 milhões no próximo concurso, que acontece nesta quarta-feira (7). A Quina teve 54 ganhadores. Cada um vai levar um prêmio de R$ 48.889,92.

