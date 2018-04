O concurso 2.027 da Mega-Sena, que pagaria um prêmio de R$ 35 milhões para quem marcasse as seis dezenas, não teve acertador. O sorteio ocorreu no sábado (31) em Canela (RS). As dezenas sorteadas foram 11, 15, 29, 37, 39 e 44. Com isso, o prêmio estimado pela Caixa Econômica Federal para o próximo concurso, nesta quarta (4), é de R$ 40 milhões.

