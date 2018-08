Ninguém acertou os números do concurso 2.072 da Mega-Sena, sorteados no último sábado (25), na cidade de Itabela, na Bahia, e o prêmio acumulou em R$ 40 milhões para esta quarta-feira (29). As dezenas contempladas foram 10, 12, 13, 20, 22 e 54. A Quina teve 135 apostas ganhadoras e cada uma levará R$ 21.303,29. A Quadra teve 8.860 apostas ganhadoras e cada uma levará R$ 463,71.