Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.009 da Mega-Sena, realizado na noite de quarta-feira (31) em Macapá (AP). O prêmio acumulou. As dezenas sorteadas foram 01, 37, 44, 46, 48 e 50. A Quina teve 46 apostas ganhadoras; cada uma levará R$ 59.350,17. O prêmio estimado para o sorteio deste sábado (3) é de R$ 48 milhões de reais.

Deixe seu comentário: