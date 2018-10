O concurso 2.093 da Mega-Sena, que será realizado nesta quarta-feira (31), poderá pagar R$ 5,5 milhões a quem acertar as seis dezenas sorteadas. No último sábado (27), ninguém acertou os números, que foram 11, 13, 15, 17, 22 e 27. A Quina teve 175 apostas vencedoras, e cada uma vai receber R$ 7.503,65. A Quadra, com 6.609 ganhadores, pagará a cada um R$ 283,84.

Deixe seu comentário: