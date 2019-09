Mega-Sena pode pagar R$ 5,5 milhões

A Caixa Econômica Federal sorteia às 20h deste sábado (28) os números do Concurso 2.193 da Mega-Sena. O prêmio principal, para quem acertar as seis dezenas, está acumulado em R$ 5,5 milhões, mas também são premiados os apostadores que acertarem a quina e a quadra. Os jogos podem ser feitos até as 19h de hoje em qualquer casa lotérica. A aposta mínima, com seis dezenas, custa R$ 3,50.

No último sorteio, que ocorreu na quinta-feira (26), o prêmio acumulou. Os números sorteados foram 07, 16, 37, 53, 57, 59.

