A Caixa realizou no último sábado (2) o concurso 2.046 da Mega-Sena. As seis dezenas sorteadas foram: 03, 06, 11, 27, 28 e 46. Ninguém acertou os seis números. A Quina teve 80 ganhadores. Cada um levou R$ 17.146,56. O sorteio foi realizado em Jataí (GO). Para o próximo sorteio, nesta quarta-feira (6), a Mega-Sena deve pagar R$ 5,5 milhões.