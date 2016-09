Mega-Sena pode pagar R$ 5,5 milhões neste sábado

O concurso 1.862 da Mega-Sena pode pagar neste sábado (01) R$ 5,5 milhões para quem acertar as seis dezenas, segundo estimativa da Caixa Econômica Federal. As apostas podem ser feitas nas lotéricas até as 19h do dia do sorteio.

Ninguém acertou as seis dezenas do último concurso, realizado na noite de quarta-feira (28). Os números sorteados foram: 02, 04, 09, 35, 45 e 60.

