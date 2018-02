Ninguém acertou os seis números sorteados pela Mega-Sena no último sábado (3). Com isso, o prêmio estimado pela Caixa Econômica Federal para esta terça-feira (6) é de R$ 56 milhões. As dezenas contempladas no fim de semana foram 08, 10, 18, 34, 39 e 56. Cento e seis apostas acertaram a Quina, e cada uma receberá R$ 33.705,40.

