O próximo concurso da Mega-Sena (2.163), nesta quarta-feira (26), está acumulado. O prêmio é estimado em R$ 6,2 milhões. As apostas podem ser feitas até as 19h (de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do País ou pela internet. A aposta mínima custa R$ 3,50. A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e o tipo de aposta.

Deixe seu comentário: