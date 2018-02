Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.016 da Mega-Sena, realizado na noite de quarta-feira (21), na cidade de Campo Belo (MG). O prêmio acumulou. Os números sorteados foram 04, 11, 17, 18, 21 e 48. O próximo concurso 2.017 ocorre no sábado (24) e tem prêmio estimado em R$ 6,2 milhões.

Deixe seu comentário: