Mega-Sena pode pagar R$ 6,5 milhões nesta quarta

O concurso 2.207 da Mega-Sena pode pagar nesta quarta-feira (13) um prêmio de R$ 6,5 milhões, segundo a Caixa Econômica Federal. O sorteio ocorre em São Paulo, às 20h.

As apostas podem ser feitas até as 19h. O bilhete mínimo custa R$ 4,50. O valor foi reajustado no domingo (10). A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

O último sorteio, ocorrido no sábado (09), não teve ganhador. Os números sorteados foram: 06, 27, 38, 42, 45 e 57.