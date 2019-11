A Mega-Sena pode pagar R$ 6,5 milhões no sorteio desta quarta-feira (13). No último sorteio, realizado no sábado (9), ninguém acertou as seis dezenas contempladas. Cinquenta e uma apostas acertaram a Quina e cada uma delas receberá R$ 31.401,56. Na Quadra, 3.495 bilhetes foram vencedores, e cada um terá direito a um prêmio no valor de R$ 654,60.