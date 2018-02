Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.013 da Mega-Sena, cujo sorteio foi realizado na noite de na cidade de Santana (AP), e prêmio acumulou. A estimativa de prêmio para o sorteio do concurso 2.014, a ser realizado na quarta-feira, é de R$ 71 milhões, segundo a Caixa Econômica Federal. As dezenas sorteadas foram 06, 23, 30, 36, 53 e 56.