A Caixa Econômica Federal realizou no último sábado (21) o concurso 2.061 da Mega-Sena. Os números sorteados foram: 33, 36, 40, 44, 45 e 54. Ninguém acertou as seis dezenas. Com isso, o prêmio estimado para o sorteio desta quarta-feira (25) é de R$ 72 milhões. A Quina teve 93 apostas ganhadoras, e cada vencedor receberá R$ 45.677,31.