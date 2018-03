Mega-Sena poderá pagar R$ 3 milhões nesta quarta

Duas apostas acertaram os seis números do concurso 2.023 da Mega-Sena, realizado no sábado (17). O prêmio total é de R$ 59.728.711,90 e será dividido entre os vencedores. As apostas ganhadoras foram de Curitiba (PR) e Rio de Janeiro (RJ). As dezenas contempladas foram 01, 06, 07, 08, 23 e 56. Com isso, o prêmio estimado pela Caixa Federal para esta quarta-feira (21) é de R$ 3 milhões.

