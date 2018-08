O concurso 2.073 da Mega-Sena oferece para esta quarta-feira um prêmio principal de R$ 40 milhões. No sorteio do último sábado, realizado pela Caixa Econômica Federal em Itabela (BA), nenhuma aposta acertou todas as seis dezenas e o prêmio acumulou pela sexta vez consecutiva. Os números contemplados foram 10, 12, 13, 20, 22 e 54.

