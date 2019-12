Neste ano, o Estado de São Paulo foi o que mais teve vencedores do prêmio principal da Mega-Sena. Seis apostas acertaram as seis dezenas da loteria em SP em 2019. Em segundo lugar, está o Rio de Janeiro, com quatro prêmios, conforme a Caixa Econômica Federal.

Já Ceará, Paraná, Mato Grosso, Distrito Federal, Paraná, Bahia e Rio Grande do Sul tiveram um ganhador do prêmio máximo de seis dezenas cada.

Prêmios principais da Mega-Sena por Estado em 2019: