Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 33 milhões neste sábado

A Mega-Sena sorteará neste sábado, 25, R$ 33 milhões do concurso 2.072. O sorteio será realizado a partir das 20h (horário de Brasília) no Caminhão da Sorte, que está em Itabela, na Bahia.

Segundo a Caixa Econômica Federal, o valor seria suficiente para adquirir 15 apartamentos de luxo, com carro na garagem, nas melhores localizações do País. Se aplicado na poupança o prêmio renderia quase R$ 123 mil por mês.

A aposta mínima na Mega-Sena custa R$ 3,50 e pode ser feita até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio em qualquer uma das mais de 13 mil casas lotéricas do País.

Também é possível jogar pelo computador, tablet ou smartphone. Para isso é preciso ter mais de 18 anos e preencher o cadastro na plataforma de Loterias Online da Caixa.

