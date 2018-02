O concurso 2.015 da Mega-Sena deve pagar ao menos R$ 100 milhões no prêmio principal deste sábado. No sorteio mais recente, realizado pelo Caminhão da Sorte da Caixa Econômica Federal na última quarta-feira na cidade de Vinhedo (SP), ninguém acertou todas as seis dezenas. Os números contemplados foram 16, 32, 40, 46, 53 e 56.

