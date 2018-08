Nenhuma aposta acertou todas as seis dezenas do concurso 2.069 da Mega-Sena, excepcionalmente realizado nessa quinta-feira pela Caixa Econômica Federal. Os números contemplados foram 03, 17, 34, 35, 40 e 48. Para o sorteio do próximo sábado, a modalidade promete um prêmio principal de R$ 23 milhões.

