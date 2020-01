Celebridades Meghan Markle recebe oferta de emprego filantrópico de site pornô

Por Redação O Sul | 16 de janeiro de 2020

O site YouPorn elogiou a duquesa por suas "soluções criativas" Foto: Reprodução O site YouPorn elogiou a duquesa por suas "soluções criativas" (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Após Meghan Markle, 38, anunciar que ela e o marido Harry, 35, devem abandonar a realeza britânica, a duquesa já recebeu uma proposta de emprego inusitada. Ela foi convidada a trabalhar para um site pornô.

O site YouPorn quer nomear Markle como diretora de iniciativas especiais. O vice-presidente do site, Charlie Hughes, escreveu uma carta aberta à duquesa parabenizando-a por suas iniciativas e a convidando para a vaga que teria “valor filantrópico”, segundo informou o site All4Women.

“Você provou ser alguém que apresenta soluções criativas e maneiras interessantes de ajudar a tornar o mundo um lugar melhor, mesmo diante de políticas e modos de pensar desatualizados”, diz a carta. “Na YouPorn, estamos sempre procurando maneiras de enfrentar o julgamento de empresas e organizações que não aceitam financiar o nosso setor”, completa o diretor da empresa.

Na carta, o YouPorn faz a relação dos deveres que Meghan teria, como “liderar um comitê interdepartamental que lidere esforços filantrópicos pelo YouPorn”, e faz o desejo de que receba logo uma resposta da duquesa.

Harry e Meghan surpreenderam a rainha Elizabeth 2ª quando anunciaram, no início do mês, que querem viver uma vida mais independente e pagar as próprias contas. O passado de Markle como atriz na série de televisão americana “Suits” imediatamente provocou a especulação de que ela poderia voltar a atuar.

Especialistas em relações públicas preveem que o príncipe Harry e Markle poderiam se tornar o casal de celebridades com o maior salário do mundo, chegando a faturar juntos cerca de US$ 1 bilhão em uma década, o correspondente a mais de R$ 4.073 bilhões.

O dinheiro viria de parcerias comerciais e aparições em eventos. Para Ronn, consultor da 5W Public Relations, empresa de relações públicas em Nova York, “o poder aquisitivo deles – individualmente e em casal – é ilimitado em todos os aspectos. Até agora, o status real de Harry o impedia de ganhar dinheiro com sua celebridade”.

Voltar Todas de Celebridades

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário