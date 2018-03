A apenas alguns meses do casamento com o príncipe Harry, Meghan Markle vai fazer sua primeira aparição oficial com a rainha Elizabeth. A ex-atriz vai se juntar à rainha, aos príncipes Charles e William e a Kate Middleton em uma missa especial em homenagem ao dia da Commonwealth no dia 12, de acordo com informações da revista People.

Normalmente só os membros do alto-escalão real acompanham a rainha. Pelo visto Megan já é considerada da família…

