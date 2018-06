Meia tonelada de carnes impróprias para o consumo humano foi apreendida em uma distribuidora de alimentos em Porto Alegre

Agentes da Delegacia Especializada na Defesa do Consumidor apreenderam, na segunda-feira (25), meia tonelada de carnes impróprias para o consumo humano em uma distribuidora de alimentos localizada no bairro Anchieta, na Zona Norte de Porto Alegre. O estabelecimento foi interditado.

Segundo a Polícia Civil, a distribuidora de alimentos Porto Carne não estava seguindo as normas de higiene de forma adequada. No local, foram encontrados produtos sem comprovação de procedência e mal refrigerados. O estabelecimento, que já é reincidente, poderá reabrir somente após solucionar as irregularidades apontadas. A operação foi realizada em conjunto com a Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Irrigação e o Serviço de Inspeção Municipal de Porto Alegre.

De acordo com a Delegacia Especializada na Defesa do Consumidor, foi instaurado um inquérito policial que poderá culminar com o indiciamento criminal dos responsáveis legais pelo estabelecimento pela prática de crime contra as relações de consumo, cuja pena máxima é de até cinco anos de detenção.

Abigeato

Na tarde de segunda-feira, em São Francisco de Assis, na Região Central do Rio Grande do Sul, a Polícia Civil, com o apoio da Brigada Militar, prendeu em flagrante três homens por abigeato. Foram apreendidas seis armas de fogo e aproximadamente 500 quilos de carne oriundos de abate clandestino.

