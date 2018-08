Meia tonelada de cocaína é encontrada em ônibus com religiosos

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) e Receita Federal apreenderam na madrugada deste sábado (4) 519,2 quilos de cocaína e 57,5 quilos de crack em Cascavel, na região Oeste do Paraná. As drogas estavam em um ônibus de turismo que partiu de Foz do Iguaçu (PR) transportando 22 passageiros para uma convenção religiosa em Florianópolis, em Santa Catarina. A placa do ônibus fretado é de Presidente Prudente, interior de São Paulo.

A droga foi encontrada durante a fiscalização da PRF. Ela estava em um fundo falso do veículo, localizada debaixo do assoalho, próximo ao sanitário do ônibus. Segundo a PRF, o motorista e os passageiros foram conduzidos para a Delegacia da Polícia Federal em Cascavel, para onde também foi levada a droga apreendida.

Aeroporto

Mais uma ação da Polícia Federal terminou na apreensão de drogas no Aeroporto Internacional de Confins, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (MG). Uma mulher foi presa quando tentava embarcar no terminal em direção a Joanesburgo, na África do Sul, com cinco quilos de pasta base de cocaína. Ela vai responder por tráfico internacional de drogas.

Durante a fiscalização contra o tráfico de drogas, os agentes desconfiaram da mulher, que não teve o nome divulgado. Buscas pessoais foram feitas e na mala da suspeita foram encontrados cinco quilos de pasta base de cocaína.

A passageira, de 42 anos, natural de Londrina, informou que é moradora de São Paulo. Afirmou, ainda, que recebeu o entorpecente de um homem, mas não revelou a identidade dele. Junto com a droga, entregou as passagens aéreas e US$ 400 em dinheiro.

A mulher foi encaminhada ao Complexo Penitenciário Feminino Estevão Pinto, localizado no Bairro Horto, na Região Leste de Belo Horizonte, onde vai permanecer à disposição da Justiça. Caso seja condenada, poderá pegar 15 anos de reclusão.

Goiás

Três homens foram presos suspeitos de tráfico de drogas, em Itapuranga, na região central de Goiás. Os policiais encontraram com eles 475 quilos de cocaína que teria sido adquirida na Bolívia. A prisão do trio resultou de uma operação conjunta das Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas e da Polícia Federal. Segundo o major da Polícia Militar Fábio Costa, os policiais localizaram uma Toyota Hilux e um Fiat Palio, na GO-230, entre as cidades de Itapuranga e Caiçara.

O motorista da caminhonete fugiu e só parou após bater contra uma árvore já no perímetro urbano da Itapuranga, durante perseguição policial. “Eles falaram que receberam para entregar a droga, mas não falaram de quem era e nem para quem levariam. Disseram que iam deixar em Goiânia, mas não sabemos se é verdade”, afirmou o major.

Os policiais apreenderam a droga, os veículos e uma pistola calibre .40. Por isto, além do tráfico de drogas, os homens devem responder por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Eles estão detidos no presídio de Itapuranga.

Deixe seu comentário: