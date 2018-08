Meio milhão de venezuelanos já fugiram para o Equador este ano

Mais de meio milhão de venezuelanos emigraram para Equador desde o início do ano, fugindo da crise econômica, política e social, informou a ONU nesta sexta-feira.

“Cerca de 547 mil venezuelanos entraram no Equador pela fronteira colombiana desde o começo deste ano, ou seja, uma média diária de 2.700 a 3 mil homens, mulheres e crianças”, declarou William Spindler, porta-voz do Acnur (Alto Comissariado da ONU para os Refugiados), numa entrevista coletiva em Genebra, na Suíça.

O fluxo migratório se acelerou na primeira semana de agosto, quando 30 mil venezuelanos chegaram ao país, “isto é, mais de 4 mil por dia”, disse Splinder.Segundo ele, o êxodo dos venezuelanos “é um dos movimentos populacionais mais importantes da História da América Latina”, embora a ONU não tenha os números exatos devido à “porosidade” das fronteiras, especialmente a colombiana.

Só um pequeno número dos venezuelanos pede asilo, porque os países da região lhes apresentam outras alternativas, acrescentou o porta-voz.

Estima-se que nos dois últimos anos 1,5 milhão de venezuelanos tenham abandonado o seu país.

Na quarta-feira, Quito declarou estado de emergência nas províncias de Carchi, Pichincha e El Oro, “para fornecer atenção urgente aos imigrantes venezuelanos na fronteira norte”, informou o Ministério de Relações Exteriores equatoriano em comunicado. O estado de emergência, que durará até o fim do mês, visa acelerar a mobilização de médicos e assistentes sociais para cuidar das necessidades dos imigrantes, assim como aumentar os efetivos policiais para ajudar nos procedimentos de imigração.

A maioria dos viajantes chega a pé, em condições extremamente precárias. E só 20% dos que atravessam a fronteira do Equador ficam no país, se encaminhando depois para Peru e Chile, segundo a ONU.

Com o aumento do fluxo de migrantes, a Anur decidiu estabelecer também um plano de emergência para fortalecer seus organismos de ajuda humanitária e cooperar com as autoridades equatorianas.

Faltam remédios e alimentos no país presidido por Nicolás Maduro. A inflação pode alcançar este ano 1 milhão por cento, segundo o Fundo Monetário Internacional, e o PIB deve sofrer queda de 18%.

Refugiados no Brasil

Os números de Brasília apontam que, entre 2017 e 2018, 127.778 venezuelanos entraram no país pela fronteira terrestre. Do total, 68.968 pessoas foram para outros países, a maioria por estradas.

O número de solicitações de refúgio de venezuelanos no Brasil aumentou de 17.865 para 35.540 no primeiro semestre de 2018, o que representa um crescimento de 98%, segundo cifras oficiais.

No total, 56.740 venezuelanos buscaram formas de legalizar a sua situação no Brasil. Além dos pedidos de refúgio, outros 11.100 solicitaram residência temporária, enquanto 10.100 agendaram um encontro para se regularizar ante a Polícia Federal, encarregada dos trâmites migratórios.

Atualmente, cerca de 870 mil venezuelanos se encontram em território colombiano, dos quais 382 mil entraram no país com um visto, passaporte carimbado ou permissão transitória, sendo que mais de 46 mil o fizeram de forma irregular.

O governo colombiano legalizou no início de agosto a situação de mais de 442 mil venezuelanos que haviam entrado de forma irregular no país. Foram outorgadas permissões de permanência temporária por dois anos e acesso a serviços básicos de saúde, educação e emprego.

Mais de um milhão de pessoas emigrou da Venezuela para a Colômbia nos últimos meses fugindo da crise social, econômica e política que afeta a nação vizinha.

As autoridades de imigração estimam também que mais de 250 mil colombianos que residiam na Venezuela regressaram ao país em busca de melhores condições de vida.

Deixe seu comentário: