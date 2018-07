Meirelles avança

Henrique Meirelles já tem o número de delegados do MDB suficientes para lançar sua candidatura oficial ao Palácio do Planalto na convenção do dia 4 de agosto em Brasília, apesar de patinar no 1% das intenções nas pesquisas. O pré-candidato rodou o País nas últimas semanas conversando com executivas dos diretórios estaduais. Chamou a atenção dos aliados o fato de ele abrir mão do dinheiro do fundo partidário. Uma fonte do MDB crava que o ex-ministro da Fazenda está tão animado que vai gastar alguns milhões do próprio bolso na campanha.

O escolhido

Circula nas rodas do mercado do eixo Rio-SP: O ‘nome do sistema’ na disputa é.. Ciro Gomes, para eles um economista tucano travestido de centro-esquerda no PDT.

Todos…

Levy Fidelix, do PRTB, e Pr. Everaldo, do PSC, conversaram bem este fim de semana para composição de chapa. Para lançar Paulo Rabelo de Castro ao Planalto.

…juntos

Aliás, a candidatura de Rabello de Castro, de centro-direita e com programas de pontos em comuns com o futuro adversário, pode ajudar Jair Bolsonaro (PSL) nos debates.

Meia-roda

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) está prestes a rifar os próprios fiscais nas estradas – que em alguns casos, quando não podem dar multas, ainda apanham de motoristas. Notícia que nos chegou no domingo dá conta de que uma minuta de Resolução da Audiência Pública 7/2018 praticamente enterra a fiscalização dos Serviços Regulares de Transporte de Passageiros.

Meio-serviço

Caso a proposta se oficialize, o fiscal não poderá mais lavrar multas, apenas fazer retenção, remoção, interdição e transbordo. O eventual ônus às empresas de transportes ou motoristas ficará a cargo de diretoria da Agência.

Pista livre

Em suma, pode faltar cinto de segurança, tacógrafo, carteira de habilitação, estepe, mas não haverá multa se o motorista e veículo estiverem cadastrados na ANTT. A Coluna procurou ontem a Agência e publicaremos a resposta da assessoria caso enviem.

Conta prévia

João Amoedo, presidente do NOVO, crava em conversas com amigos que o partido vai eleger no mínimo 30 deputados federais.

Prévia

O governador do DF, Rodrigo Rollemberg, pré-candidato à reeleição pelo PSB, foi convidado por Ciro Gomes para participar da convenção do PDT, na próxima sexta, em Brasília. Rollemberg defende a aliança do PSB com Ciro e já articula para o aliado.

Proposta…

O livro “O Carcereiro – O Japonês da Federal e os presos da Lava Jato” (Rocco), do jornalista Luís Humberto Carrijo, traz uma história que demonstra que o doleiro Alberto Youssef nunca se emendou e nunca se intimidou diante das autoridades.

…indecente

Na primeira vez em que foi preso e condenado, no caso do Banestado, chegou a assediar um auditor fiscal com quem viria a se reencontrar tempos depois na força-tarefa da Receita da Lava Jato: “Por que você e seus colegas não largam a Receita e vêm trabalhar comigo? Vocês são pessoas capazes. Podemos ganhar muito dinheiro juntos”, convidou Youssef na cara dura.

Indigestão

Virou modinha interpelar mandatários nas ruas atrás de aplausos nas redes sociais. Mas está ultrapassando o bom senso. Na sexta o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil, almoçava prato-feito num restaurante que frequenta há anos quando foi interrompido aos gritos por um empresário.

Sobremesa

O prefeito deixou a mesa, aos gritos também, e foi contido por seguranças. O crítico é um pré-candidato a deputado federal que pediu um amigo para gravar a abordagem.

