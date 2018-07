Meirelles salvou o País de duas heranças trágicas: de FHC e Dilma

O presidenciável do MDB e ex-ministro da Fazenda Henrique Meirelles resolveu mudar a estratégia de comunicação para ser lembrado nas pesquisas pré-eleitorais e lembrar que foi chamado pelo ex-presidente Lula, do qual foi presidente do Banco Central em dois mandatos, para debelar uma crise herdada do governo anterior (Fernando Henrique Cardoso) e novamente agora, quando foi convidado pelo presidente Michel Temer pra debelar a crise herdada do governo de Dilma Rousseff.

Carta de próprio punho

Em carta de próprio punho divulgada nas redes sociais, Meirelles diz que nunca aceitou a divisão do País. “Atendi ao convite de Lula e tenho orgulho de ter comandado o Banco Central e a economia no período mais próspero da história recente. Tenho orgulho de que meu trabalho naquele período possibilitou que tantas pessoas saíssem da pobreza rumo à classe média”, escreveu.

Faltam pouco mais de 90 dias para a eleição

Faltando pouco mais de 90 dias pra a eleição, o MDB quer vestir em Meirelles, o figurino de candidato de centro com bom trânsito em várias alas, além de ter “equilíbrio” e “pulso firme” para apagar incêndios. Por isso a campanha é ancorada pelo mote #ChamaOMeirelles.

Futuro da pré-candidatura

Há uma pressão, dentro do MDB, de aguardar apenas até o final de julho. Se até lá Meirelles não apresentar visibilidade eleitoral, uma possibilidade será não apresentar candidato e abrir os diretórios regionais para arranjos locais nesta eleição.

Recursos da defesa de Lula

O dado é revelador das possibilidades de um réu que dispõe de recursos par pagar bons advogados: a defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula Silva protocolou até o momento 78 questionamentos judiciais no âmbito do processo do triplex do Guarujá (SP), que levou o petista à condenação e prisão na Operação Lava-Jato.

Jornadas Brasileiras de Relações do Trabalho em Santa Rosa

“Diálogo: A Ferramenta da Democracia: Perspectivas políticas da Modernização” foi o tema da palestra do ex-ministro do Trabalho o deputado federal gaúcho Ronaldo Nogueira ao falar na edição de Erechim da série de Jornadas Brasileiras de Relações do Trabalho. Para Nogueira, a segurança jurídica de uma negociação, se dá pela fidelidade dos seus contratos . Esse contrato tem que ser fiel. Depois de assinado, deve ser cumprido pelas partes” . A próxima cidade a receber as Jornadas Brasileiras do Trabalho será Santa Rosa, nesta segunda-feira, às 19h30min, no Imigrantes Hotel, na RS-344, sentido Timbaúva/Santa Rosa.

