Melania Trump e seu filho abandonam Nova York e se mudam para a Casa Branca em Washington

Cinco meses depois que o presidente Donald Trump assumiu o cargo, a Casa Branca recebeu dois novos moradores neste domingo: a primeira-dama dos Estados Unidos Melania Trump e seu filho Barron. A ex-modelo, nascida na Eslovênia, e seu filho de 11 anos se uniram ao presidente americano na residência oficial, informou à agência de notícias AFP um assessor da primeira-dama. Eles desembarcaram do avião presidencial ao lado de Trump na Base Andrews.

Ambos haviam permanecido em Nova York para que Barron completasse o ano escolar. Agora que se mudou, o filho de Trump deve ser matriculado na St. Andrew’s Episcopal School, em Potomac, no estado americano de Maryland, na região de Washington.

Em um pronunciamento, Melania elogiou St. Andrew’s por sua comunidade diversificada e comprometimento pela excelência acadêmica. As mensalidades variam entre mais de US$ 23 mil (aproximadamente R$ 75 mil) para a pré-escola, até mais de US$ 40 mil para o ensino médio (cerca de R$ 124 mil).

“Estamos muito animados por nosso filho estudar na escola episcopal St. Andrew’s. A missão da escola é ‘conhecer e inspirar cada criança numa comunidade dedicada ao ensino excepcional, aprendizado e serviço’, tudo o que agrada à nossa família. Estamos ansiosos para o próximo ano letivo na St. Andrew’s”.

Depois de chegar à Casa Branca, Melania publicou uma imagem no Twitter que mostra o South Lawn e o Monumento a Washington.

“Aguardando ansiosamente para construir as memórias em nossa nova casa!”, escreveu.

Melania é a primeira mulher de um presidente na história moderna nos Estados Unidos a adiar sua mudança para Washington após a vitória nas eleições.

Durante os dias da semana, Trump morava sozinho na Casa Branca. A primeira-dama manteve a discrição desde que o marido se tornou presidente.

Sua aparição pública mais notória aconteceu no mês passado, quando visitou com Trump o Oriente Médio e a Europa, em uma viagem que a Casa Branca considerou um “grande êxito”.

Oriente Médio

Na capital saudita Donald Trump foi recebido com pompa e circunstância. Fotos dele ao lado do rei Salman bin Abdulaziz Al Saud decoravam a cidade, que abrigou 50 líderes muçulmanos para dar as boas-vindas ao norte-americano. A mensagem era clara: “Que alívio, o presidente Barack Obama foi embora!”.

Os líderes sauditas tinham ojeriza ao então presidente democrata, que viam como um líder fraco e que se aproximou do Irã, nêmesis da Arábia Saudita, ao negociar um acordo nuclear com o país. Riad também se ressentia da relutância do chefe anterior da Casa Branca em intervir na guerra da Síria, onde o ditador Bashar al-Assad é apoiado por Teerã.

A frase do presidente norte-americano Donald Trump para que o Catar parasse de financiar o terrorismo “imediatamente” também repercutiu bem. Na época Trump disse ainda que a cúpula da qual participou na Arábia Saudita, em sua recente viagem ao Oriente Médio, foi “o começo do fim do terrorismo”. (AG)

