Melania versus Ivanka: conheça a disputa na família de Donald Trump

Quando o chefe de Gabinete de Melania Trump anunciou em uma reunião de sua equipe, meses atrás, que a primeira-dama dos Estados Unidos partiria para a África em sua primeira viagem solo no exterior, assessores de Ivanka Trump, sua enteada, enviaram de volta uma mensagem: a filha de Donald Trump estava planejando sua própria viagem à África, mas apenas não a havia anunciado ainda.

Melania Trump passou cinco dias no mês passado em Gana, Malaui, Quênia e Egito, em viagem que gerou cobertura positiva, coroada com um glamouroso especial de TV. E em breve a filha mulher mais velha do presidente e sua conselheira sênior seguirá o exemplo, ao viajar para a África com o senador Lindsey Graham, um dos mais leais defensores de Trump. As informações são do jornal The New York Times.

Madrasta e enteada deram diferentes razões para seu interesse no continente, que Donald Trump, que usou um palavrão para descrever países africanos, ainda não visitou. Melania Trump usou a viagem para sublinhar a pobreza e sua iniciativa “Be Best” (Seja Melhor), enquanto a viagem de Ivanka Trump, agendada provisoriamente para janeiro, vai mostrar seu papel como um elo informal com membros do Congresso e seu interesse no empoderamento econômico.

Mas as visitas concorrentes também sugerem o delicado balanço que a equipe da Casa Branca enfrenta ao gerir as atividades da primeira-dama e da conselheira sênior do presidente, que abraçou o título de “primeira-filha”.

As duas mulheres têm dinâmica complicada, e coexistem com pouca sobreposição em seus papéis. Elas não foram anfitriãs de uma iniciativa conjunta desde que Melania Trump se mudou em tempo integral para a Casa Branca, no ano passado, depois de passar os primeiros meses do governo do marido com o filho em Nova York. Elas raramente apareceram juntas. E claramente veem suas funções de forma diferente.

Melania Trump, de 48 anos, prefere ficar em profunda privacidade na Ala Leste, tradicional domínio da primeira-dama. Ivanka Trump, de 37, buscou desde os primeiros dias do governo definir seu papel como conselheira e formuladora de políticas, reivindicando um escritório na Ala Oeste, onde o presidente e sua equipe estão.

Enquanto expandia sua própria presença na Casa Branca, Ivanka Trump definiu, intencionalmente ou não, o papel de sua madrasta em termos mais limitados.

Amigos dizem que ela se irritou quando recebeu perguntas que via como ligadas mais tradicionalmente a responsabilidades da primeira-dama – entre amigos, ela negou que estaria envolvida nos esforços de manutenção da Casa Branca, e deixou claro que estava lá para trabalhar em questões políticas substanciais.

Filha e mulher têm influência sobre o presidente, mas a exercitam de forma diferente. No começo do ano, a primeira-dama, que fez questão de dizer que está disposta a discordar do marido, falou publicamente sobre seu desconforto com a política do governo de separar crianças imigrantes de seus pais na fronteira sul – e fez diversas visitas à área.

Ivanka Trump também opinou sobre o assunto, mas isso só se tornou conhecido quando Donald Trump contou a um grupo de congressistas republicanos que sua filha lhe havia pedido que mudasse sua política.

Historiadores lutam para colocar em contexto o relacionamento entre as duas mulheres. Katherine Jellison, professora da Universidade de Ohio que estuda primeiras-damas, diz que há pouco precedente histórico para uma primeira-filha adulta e uma primeira-dama se sobreporem nesse nível. O mais próximo paralelo, segundo ela, seria entre Eleanor Roosevelt, mulher do presidente Franklin D. Roosevelt, e sua mãe, Sara Delano Roosevelt.

“As duas tiveram grande conta de influência sobre FDR”, destacou Jellison. “No caso de Melania e Ivanka Trump, às vezes uma delas está na frente, e às vezes é a outra que está na frente.”

Ivanka Trump fez amigos da família saberem, nos mais claros termos, que ela está na Casa Branca para ajudar seu pai usando seu charme e seus contatos para quebrar a burocracia de Washington, principalmente no Congresso. Às vezes ela tem enfatizado sua função oficial no staff da Casa Branca durante controvérsias entre os conselheiros de Trump.

A exemplo do pai, Ivanka Trump é agudamente ciente da cobertura jornalística que atrai: um elenco rotativo de assessores da Casa Branca frequentemente tenta dar crédito a ela por questões em que ela trabalhou. Suas reuniões são transcritas em resumo pelo escritório de imprensa da Casa Branca e enviadas por e-mail a repórteres, um movimento que não é rotineiramente estendido a outros conselheiros de Donald Trump.

Ivanka Trump também fez campanha política com o pai, aparecendo para discursar em um comício na noite anterior às eleições da semana passada em Fort Wayne, Indiana. A primeira-dama já deixou claro que não gosta de política, e esteve ausente da campanha.

