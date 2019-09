“Melhor desfile de todos”, diz menino que pegou carona com Bolsonaro no desfile de Sete de Setembro

A primeira quebra de protocolo do presidente Jair Bolsonaro no desfile de Sete de Setembro deste sábado, em Brasília, não estava planejada: o estudante Ivo Cezar Gonzaga, de 9 anos, corria pelo gramado da Biblioteca do Senado tentando acompanhar o Rolls-Royce presidencial quando foi chamado para subir a bordo do conversível.

Ivo mora com os pais na Vila Planalto, região localizada a menos de 2 km do Palácio do Planalto. A família dele chegou ao desfile às 8h45min, poucos minutos antes da “carona” presidencial.

“Eu estava correndo para dar tchau para ele. Ele me reconheceu, porque já tinha me visto no [evento] Moto Capital, e me chamou. Ele mandou o segurança me pegar para me colocar dentro do carro”, contou o menino, vestido com a camisa 10 da Seleção Brasileira.

A mãe dele, a professora de Raquel Nascimento Silva, 43 anos, disse não ter se preocupado quando o filho saiu em direção ao carro. “Ele [Bolsonaro] acenou para mim dizendo que estava tudo tranquilo, eu dei um joia para ele, e continuou o desfile.”

Ivo acompanhou todo o desfile no palanque presidencial, ao lado de Bolsonaro e dos convidados do Palácio do Planalto. Ele disse que tirou foto “com um montão de ministros”, como Ernesto Araújo (Relações Exteriores), Ricardo Salles (Meio Ambiente) e Sérgio Moro (Justiça e Segurança Pública).

“Foi o melhor desfile de todos, porque isso nunca tinha acontecido na minha vida. Conhecer os políticos, andar no carro do Bolsonaro, poder ver as viaturas de perto. Foi um dia muito legal.” A mãe dele disse que Ivo tentou fazer um registro da outra vez em que encontrou Bolsonaro, mas não conseguiu. “Foi mais que uma foto. Vai influenciar na vida dele”, afirmou.

Desfile

A parada cívico-militar começou oficialmente às 9h17min, depois da autorização oficial de Bolsonaro ao general de divisão Sérgio da Costa Negraes. As arquibancadas montadas na Esplanada tinham 20 mil vagas para o público em geral – sem contar as seis tribunas para as autoridades.

A plateia começou a chegar três horas antes do início do desfile, e passava por uma revista feita por policiais militares antes de acessar a Esplanada dos Ministérios. Pouco antes das 9h, o acesso do público em geral foi fechado, diante da lotação das arquibancadas.

Às 9h53min, durante o desfile aéreo das Forças Armadas, o presidente Jair Bolsonaro quebrou o protocolo mais uma vez ao descer do palanque presidencial para cumprimentar o público presente nas arquibancadas.

Deixe seu comentário: