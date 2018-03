O estado de saúde de Iulia Skripal, filha do ex-espião russo Serguei Skripal, está melhorando rapidamente. A informação foi dada nesta quinta-feira pela direção do hospital onde são tratados pai e filha desde que foram envenenados no dia 4 de março em Salisbury, na Inglaterra. Ela tem respondido satisfatoriamente ao tratamento, mas continua a receber cuidados clínicos 24 horas por dia.

