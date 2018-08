Melhora o desempenho do Rio Grande do Sul na Prova Brasil

Os resultados da Prova Brasil, aplicada no pais em outubro de 2017 e divulgados na manhã desta quinta-feira (30), pelo Ministério da Educação, mostrou uma melhora no desempenho dos alunos do Rio Grande do Sul. A Prova Brasil é o principal indicador do Sistema de Avaliação da Educação Básica. Em Língua Portuguesa, os gaúchos foram os segundos melhores.

