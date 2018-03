Melhoram os índices de segurança no Centro Histórico

Em 2018, a meta principal da Brigada Militar é reduzir em 6% os crimes violentos, letais e intencionais. Em janeiro, a redução foi 21%, enquanto em fevereiro os números foram iguais ao mesmo mês do ano passado. A projeção para março é de uma redução de 30%.

O segundo objetivo é reduzir os demais delitos em 9%. Nos dois primeiros meses do ano o índice foi menos 7%. Em 2017, comparado com o ano anterior, o roubo em comércio e financeiras no Centro Histórico, reduziu em 46,4%. Já o acumulado nos dois primeiros meses em 2018 mostrou uma queda de 38%.

Estes números foram apresentados na palestra “A gestão da segurança no Centro Histórico de Porto Alegre” do major Luiz Felipe Medeiros dos Santos no Bom Dia Associado desta quinta-feira, 15/3. Formado em Direito, Medeiros é o comandante da 1ª Cia do 9º Batalhão da Brigada Militar, responsável pela segurança dessa região. O evento foi promovido pela Associação Comercial de Porto Alegre.

O major Medeiros conta com duas frentes para a gestão de segurança: trabalho de inteligência que busca minimizar o delito e o Sistema Avante que é alimentado digitalmente pelos registros de crimes. É uma ferramenta de análise criminal, com acompanhamento dos perfis da vítima e do autor, onde acontece, qual o objeto, o que é buscado. “Antes, tudo era manual, com a possibilidade de erro maior”, lembra.

Segundo ele, hoje a Brigada Militar pode alocar efetivos nos locais onde os crimes estão ocorrendo em maior número. “É necessário um trabalho diário de inteligência, que permite uma visão muito mais abrangente, promovendo ações de prevenção e repressão efetivas. “O crime é dinâmico e muda conforme as ações da polícia e precisamos acompanhar todos os movimentos dos delinquentes.”

Medeiros ressalta que não tem como fazer gestão sem contar com as pessoas envolvidas no processo. “As viaturas, verbas para segurança, não são mais importantes do que os policiais. “Eles precisam estar engajados, comprometidos com o serviço, ou não se consegue resultados.”

