Melhores amigos descobrem, após 41 anos, que foram trocados na maternidade

Dois melhores amigos descobriram, já com 41 anos, que foram trocados na maternidade. Os canadenses David Tait e Leon Swanson nasceram na Casa Hospital Noruega, na província de Manitoba, e tiveram a confirmação sobre a troca após um teste de DNA: suas famílias biológicas estavam invertidas.

Caso não é incomum.

Tait revelou que se sentia “perturbado, confuso e com raiva”, enquanto o amigo Swanson conteve as lágrimas e ficou sem palavras. Em novembro, o governo de Manitoba confirmou outro caso semelhante. Dois outros homens, que eram amigos próximos, também foram trocados em 1975, no mesmo hospital. Conforme eles cresciam, as pessoas notaram que eles se assemelhavam à família um do outro mais do que à sua própria. Eric Robinson, ex-ministro de gabinete Manitoba, e que está ajudando os homens no último caso, disse que sempre houve suspeitas na comunidade sobre de quem seriam de verdade os pais de Tait e de Swanson.

Responsabilização.

“O governo federal deve a essas pessoas. O que aconteceu com eles é criminoso. Podemos viver com um erro, mas cometer dois erros semelhantes não é aceitável”, condenou Robinson. O ministro da Saúde do Canadá, Jane Philpott, contou que está “profundamente perturbado” com a história e que outros registros hospitalares serão investigados para saber se há mais casos semelhantes. (AG)

