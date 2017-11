Melhores empresas para trabalhar no Rio Grande do Sul são premiadas

As 45 Melhores Empresas para Trabalhar no Rio Grande do Sul foram premiadas, na noite de terça-feira (07), pela revista Amanhã e pelo GPTW (Instituto Great Place To Work). A solenidade ocorreu no Grêmio Náutico União, em Porto Alegre.

Mais de 700 pessoas comparecerem ao evento, que reuniu empresários, executivos e funcionários das companhias vencedoras. A pesquisa identificou as empresas que oferecem os ambientes de trabalho mais atrativos do Estado com base no nível de confiança dos funcionários em nove dimensões culturais avaliadas pelo GPTW: Inspirar, Falar, Escutar, Agradecer, Desenvolver, Cuidar, Contratar e Receber, Celebrar e Compartilhar. Os critérios de avaliação são os mesmos que o GPTW aplica em mais de 50 países e se orientam pelos questionários respondidos pelos próprios colaboradores de cada empresa.

“Saúdo as organizações que estão aqui, pois mantêm seu ambiente completo, com boas relações e parcerias entre as pessoas. Para a nossa verdadeira transformação precisamos mais do que inteligência artificial, inovações disruptivas, precisamos de seriedade, comprometimento e espiritualidade, religiosa ou não”, afirmou o publisher da revista Amanhã, Jorge Polydoro. Confira as empresas vencedoras:

Grandes empresas:

1 – Dell

2 – John Deere

3 – Sesc RS

4 – Getnet

5 – Stihl

6 – Hospital Moinhos de Vento

7 – SLC Agrícola

8 – Comercial Buffon

9 – Usaflex

10 – Irani

11 – Grupo Dimed

12 – ICH Administração de Hotéis

Médias empresas:

1 – SAP Labs Latin America

2 – Tecnicon

3 – Kinghost

4 – Thoughtworks

5 – Comunicare

6 – CIGAM

7 – Egali

8 – Fundimisa

9 – Grupo Sabemi

10 – Unimed Litoral Sul

11 – E-core

12 – DBC Company

13 – Banco DLL

14 – Ilegra

15 – Bebidas Fruki

16 – SLC

17 – Focco

18 – Express Restaurantes Empresariais

19 – Unimed Missões

20 – Metadados

21 – Multilog

22 – Cadastra

23 – Sirtec

24 – Rech

25 – Coagrisol

26 – Unicred Central RS

27 – Diferpan

28 – Fund. Escola Superior do Ministério Público

Pequenas empresas:

1 – Eza Contabilidade

2 – Accera

3 – Instituto de Pesquisa Eldorado

4 – Atua

5 – Aquiris Game Studio

