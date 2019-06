Melhores momentos: a Feira Brasileira do Varejo 2019 pelos veículos da Rede Pampa

A Feira Brasileira do Varejo 2019 reuniu em Porto Alegre grandes nomes do empreendedorismo nacional. Em nota emitida pela organização do evento, os números superaram as expectativas: foram mais de R$ 9,6 milhões em negócios, resultado 37% maior que o projetado.

Para Paulo Kruse, presidente do Sindilojas Porto Alegre, os mais de 8,1 mil visitantes puderam conferir as novidades dos 91 expositores. Já de acordo com Ronaldo Sielichow, presidente da FBV: “A sociedade só tem a ganhar com toda a troca de experiências e conhecimento transmitidos no evento”.

A Rede Pampa de Comunicação esteve presente no Centro de Eventos da FIERGS. Em um moderno estande, as equipes multimídia da emissora cobriram 20 horas de palestras de 30 grandes nomes do empreendedorismo nacional, marketing, comunicação, influenciadores digitais e tecnologia, com conteúdo constantemente atualizado em O Sul, TV Pampa e redes sociais.

Confira o vídeo com algumas imagens da cobertura da REDE PAMPA:

Deixe seu comentário: