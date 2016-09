Melnick Even conquista 2 prêmios da ABRH-RS: Top Cidadania e Top Ser Humano

A Melnick Even foi a única empresa a ganhar os dois prêmios: TOP Cidadania e TOP Ser Humano do ano de 2016 entre 34 empresas vencedoras. O Top Cidadania foi conquistado com o Projeto Praças. Foram 7 praças adotadas, totalizando 54.482m² e beneficiando diretamente um público de 600 mil habitantes, moradores dos bairros Floresta, Menino Deus, Boa Vista, Petrópolis e Bela Vista . Dois exemplos são a Praça da Encol e o Memorial dos Eucaliptos, concebido junto onde era o estádio dos Eucaliptos e que resgata a atmosfera dos anos 50. O TOP Ser Humano foi ganho com o Programa de Desenvolvimento da Engenharia (PDE), elaborado e multiplicado pelos próprios gestores, adotando uma postura voltada à visão de dono, disciplina e compartilhamento de informações que envolveram diretamente 109 colaboradores. A empresa já recebeu quatro prêmios TOP Ser Humano e um prêmio Ser Humano Nacional e está se preparando para concorrer ao Nacional novamente esse ano.

Comentários