Melnick Even e BMPAR apresentam Pontal, o novo cartão postal de Porto Alegre

Numa das áreas mais emblemáticas da cidade, com aproximadamente 59 mil m², está nascendo o Pontal, um empreendimento que vai se tornar uma referência e cartão postal da cidade, estreitando a relação dos portoalegrenses com o Guaíba.

Um dos maiores projetos no segmento multiuso a ser executado no Brasil, o Pontal começa a ganhar vida na capital gaúcha. Com aporte financeiro de mais de R$ 300 milhões, o empreendimento terá 114 mil m² de área construída e um moderno conceito multifuncional.

O complexo multiuso reunirá o Parque Pontal Shopping, com 163 lojas incluindo uma megastore da Leroy Merlin, restaurantes, praça de alimentação e cinema de última geração. A Torre, a primeira da Melnick Even com certificação ambiental internacional AQUA-HQE, com mais de 20 andares, terá consultórios, salas

comerciais, além de um hotel.

O Pontal Hotel contará com o Espaço Pontal, um moderno centro de eventos para 800 pessoas, com vista panorâmica para o rio Guaíba. O Pontal contará com o segundo centro médico do HUB da Saúde em Porto Alegre conectado ao Hospital Moinhos de Vento e adequado a norma RDC50 da Anvisa. Permeando o complexo está o Parque Pontal, com 29mil m², o mais novo e moderno espaço público da cidade, o primeiro a ser executado com recursos da iniciativa privada, junto ao Guaíba. Um verdadeiro presente para todos os gaúchos.

A Melnick Even e a BMPar estão anunciando para Porto Alegre um empreendimento inovador que combina conceitos contemporâneos em arquitetura e estilo de vida, sustentabilidade e segurança, com o espetáculo mais

antigo do mundo: a natureza.

O empreendimento foi projetado para privilegiar os espaços públicos de convivência voltados para os anseios de todos os porto-alegrenses, com muito lazer, conveniência e gastronomia. Um novo ponto de encontro da cidade. Tudo num só lugar, de mãos dadas com o pôr do sol do Guaíba. Características como pioneirismo, inovação, avanço, desenvolvimento e empreendedorismo estão consolidadas no DNA do Pontal, o mais novo cartão postal de Porto Alegre.

O empreendimento está situado na Avenida Padre Cacique, bairro Cristal. No local funcionou até 1995 o Estaleiro Só, uma empresa construtora de navios fundada em 1850.

PARQUE PONTAL

O Parque Pontal será o mais novo e moderno parque público da cidade. O primeiro a ser construído com recursos privados na orla do rio, terá 29.000 m², com 700 m de orla, num ponto perfeito para contemplar a natureza e o famoso pôr do sol do Guaiba. O projeto urbanístico do parque e do protótipo está sendo executado pelo arquiteto e Urbanista Guilherme Takeda, segundo diretrizes emitidas pela SMAMS.

Takeda está projetando grandes áreas com gramados, arquibancadas, mirantes para apreciação do pôr do sol, dois píeres construídos para uso do antigo Estaleiro Só, pistas de caminhadas, playground temático, bem como uma trilha interpretativa do Memorial do Estaleiro Só. Contará ainda com maquete permitindo a visualização de como era a fábrica, resgatando assim parte da história da cidade de Porto Alegre, da década de 50. O projeto está sendo elaborado em harmonia com a identidade arquitetônica utilizada na parte do projeto da orla junto à Usina do gasômetro, que está em fase final de execução.

O investimento da Melnick Even no PDV e Protótipo do Parque é de aproximadamente R$ 2,3 milhões. Área de 10.000 m² será entregue antecipadamente e aberta ao público a partir de 7 de julho.

O protótipo foi pensado de forma a entregar antecipadamente para a cidade, a experiência de um espaço qualificado, apoiado nos pilares: família, cultura (música e arte), entretenimento, gastronomia, pets, na mais bela paisagem da cidade, de frente para o Guaíba.

O espaço será aberto ao público diariamente e contará com deck de madeira de 600 m² para contemplação do pôr do sol, palco multiuso, prainha à beira do Guaíba, espaço para food trucks, bicicletário, quadra de areia para prática de atividades como beach tênis, vôlei, etc. Ainda receberá o plantio de 4.000 m² de grama, paisagismo com aproximadamente 30.000 novas mudas, bem como caminho de palmeiras ornamentais.

O plantão de vendas de 400 m², do arquiteto mineiro Matheus Diniz, além da vocação comercial com exposição de maquete física de grande escala, totalmente ambientada, do empreendimento e Parque, contará com áreas multiuso inovadoras promovendo diferentes experiências ao público, como espaço gourmet, sala de projeção com poltronas premium, etc.

PARQUE PONTAL SHOPPING: O PRIMEIRO LIFE CENTER DO ESTADO.

Muito mais do que um centro de compras! Um lugar onde a natureza se integra ao urbano, através de uma arquitetura sofisticada e com design contemporâneo. É com este moderno conceito, que o primeiro Life Center chega ao Rio Grande do Sul: o Parque Pontal Shopping.

Composto por espaços integrados, verdes e acolhedores, o empreendimento vai oferecer experiências únicas de vivência e consumo.

A Torre do complexo terá consultórios e escritórios, Hub da Saúde conectado ao Hospital Moinhos de Vento, Hotel e Centro de Eventos

A moderna torre, com mais de 20 andares, possui certificação ambiental internacional AQUA-HQE e adequação à norma RDC-50 da Anvisa, seguindo padrões mundiais de sustentabilidade alinhados às exigências globais de desenvolvimento sustentável.

HOTEL PONTAL

A primeira parte será destinada a um hotel com 141 quartos a partir de 27 m², com restaurante panorâmico, piscina com borda infinita, fitness e sauna, além de contar com o Espaço Pontal.

TORRE PONTAL

A segunda parte contará com 237 unidades de escritórios e consultórios a partir de 28 m² e estará conectada ao HUB da saúde e ao Shopping. O Hospital Moinhos de Vento será o âncora da operação de saúde do complexo. VGV da torre será de R$ 160 milhões de reais.

HUB DA SAÚDE PONTAL

O Pontal contará com o segundo Centro Médico do HUB da Saúde em Porto Alegre, e o terceiro da empresa. É uma proposta inovadora, desenvolvida pela Melnick Even em parceria com o Hospital Moinhos de Vento e apoio da Prefeitura de Porto Alegre, que conecta uma rede de centros médicos compostos de consultórios, clínicas e uma unidade de medicina diagnóstica do Hospital Moinhos de Vento, com cerca de 600 m², totalmente integrados.

Clínicas e consultórios a partir de 28 m² privativos.

A estrutura do Hospital Moinhos de Vento contará com uma unidade avançada de diagnóstico e atendimento aos pacientes com foco na Medicina de média e baixa complexidade. O HUB colaborará para o atendimento de saúde da capital ao disponibilizar consultas e exames, além de ampla gama de serviços complementares.

ESPAÇO PONTAL

Centro de Eventos com área total de 1.400 m², com vista panorâmica para o rio Guaíba destinado a cultura, eventos e bons negócios. Desde pequenas recepções até grandes eventos, será um espaço único na cidade.

Sustentabilidade

Alinhado com uma das principais pautas do planeta, o projeto Pontal seguirá importantes conceitos de sustentabilidade. Serão adotadas uma série de medidas para minimizar os impactos da obra no meio ambiente, como a utilização de materiais ecologicamente corretos, além de ações que vão garantir a preservação de importantes recursos, como água e energia elétrica – tanto na execução do empreendimento, quanto na operação.

Deixe seu comentário: