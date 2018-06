Melnick Even e Tornak criam empresa elançam a primeira rede de malls de bairro do Sul do Brasil

Projeto Spot Living Mall inicia com 28.000 m² de área para locação. São 120 lojas com VGV de R$ 256 milhões, da construtora Melnick Even, líder em alto padrão no RS, nos melhores bairros de Poa e Canoas. A projeção é de que novos empreendimentos sejam anunciados até o final do ano.

A SPOT vai criar um padrão para os inúmeros empreendimentos hoje existentes. Desde a definição do mix de cada um, comunicação e atividades de MKT,ancoradas através de uma única marca estratégica. Buscando sempre o melhor em termos de serviço, conveniência e necessidades dos consumidores, nas micro regiões onde vivem e trabalham.

A prospecção das lojas será potencializada pela SPOT, mas segue tendo as principais imobiliárias como parceiras estratégicas dos empreendimentos. O objetivo é tornar a marca Spot Living Mall referência do setor mixed use no estado. Contando com a credibilidade e expertise das duas empresas. A liderança comercial será de Renato Machado, ex Zaffari e Bourbon.

A migração do modelo go shopping para o modelo are shopping, ou seja, os serviços no mundo inteiro estão se aproximando das pessoas através dos pequenos centros comerciais. Essa tendência internacional agora está sendo implementada noRS, de forma pioneira.

O projeto inéditoinicia com 16 empreendimentos, espalhados pelos melhores bairros de Porto Alegre e Canoas, com o Max Plaza, envolvendo oHUB da Saúde, projeto entre Melnick Even e Hospital Moinhos de Vento.

Para Leandro Melnick, presidente da Melnick Even“A empresa junto com a Tornak, mais uma vez está de forma inédita, trazendo uma novidade para o mercado imobiliário gaúcho. Uma parceira concebendo a primeira rede de malls de bairro da cidade, uma parceira muito interessante e inovadora, que para os nossos clientes vai aumentar a convergência de atividades de serviços nos empreendimentos”. O público saberá o que encontrar quando enxergar um Spot pela cidade.

Todos os integrantes do processo serão beneficiados pela capilaridade,desde o investidor,o locatário e principalmente a comunidade do entorno dos empreendimentos. Segundo Fernando Tornaim, diretor da Tornak “as lojas existentes nos principais empreendimentosserão transformadas em uma única rede de Malls de bairro e terão um único conceito mix e comunicação, passando a terem protagonismo nos empreendimentos da Melnick Even”.

