Melnick Even inova em lançamento de empreendimento com criação de Food Park junto ao plantão de vendas. Inauguração nesta 5ª feira (30), às 18h30min, com Banda Walkman

O projeto, que é uma parceria com o Delivery Center, faz parte da filosofia da empresa de interagir e confraternizar com a comunidade porto-alegrense, em especial o entorno do bairro. Contará inicialmente com 5 food trucks de diferentes tipos, podendo chegar a 7 de acordo com a demanda. O Food Park, com uma área de 2.000m², terá uma a praça de alimentação e um espaço concebido para receber um público de até 1000 pessoas. O Delivery Center será responsável pelo mix gastronômico e atrações culturais e de lazer, além da produção de eventos como apresentações, shows, feiras e projeções ao ar livre.

O horário de funcionamento será de terça à domingo, das 11h às 22 h. Em breve o Food Park 1092 deverá ter serviço de delivery, o primeiro do gênero de Porto Alegre.

Segundo Juliano Melnick, diretor da Melnick Even “inovamos ao tornar uma área privada em púbica, criando um foodpark que funcionará por 4 a 5 meses, aberto a população.”

O GO 1092 é um prédio descolado destinado para um público jovem e profissionais liberais que trabalham próximos da região. A área de lazer situada na cobertura com uma vista privilegiada, tem o charme de uma piscina suspensa com borda infinita Complementando o estilo despojado o plantão de vendas é um modelo contêiner.

Com VGV R$ 38 milhões, uma torre de 15 andares e 98 unidades de 1 e 2 dormitórios, com preços a partir de R$ 340 mil, está localizado na rua Santana n° 1.092, bairro Santana, Entrega do empreendimento está prevista para maio de 2020. Nesta segunda, dia 27 de novembro, aconteceu a convenção de vendas com a presença mais 1.000 corretores de todo o mercado imobiliário.

Food trucks que estarão no Food Park 1092:

Veterana Beertruck: Diversas opções de cervejas artesanais servidas em uma Kombi.

Petit Poá Café: Especializado em cafés, panchos, torradas, docinhos e salgados.

Royal: Liderado pelo chef Munir Zambrano, oferece hambúrgueres gourmet.

Pop Milkshakes: Sorvetes, milkshakes e doces para espantar o calor.

Yellow Pizza POA: Assadas na hora, pizzas artesanais de diversos sabores.

