Melnick Even lança modelo de locação reversível

A Melnick Even traz um novo modelo de negócios para o Rio Grande do Sul: a locação reversível. Nessa modalidade, ao fazer um aluguel, os clientes poderão utilizar os valores pagos, num período de até 30 meses de locação, como entrada na compra do imóvel. Ou seja, a pessoa poderá tornar-se dona do imóvel que locou, utilizando as parcelas do aluguel como entrada.

Conforme a incorporadora, o cashback (dinheiro de volta) pode chegar até 100% dos valores pagos e ocorrerá sempre que o cliente optar pela compra ao longo do contrato de locação. Já há mais de 100 unidades disponíveis, pela empresa.

O diretor executivo da Melnick Even, Juliano Melnick enfatizou a inovação da iniciativa. “Mais uma vez a empresa traz novidades ao mercado imobiliário, numa maneira revolucionária de locação e venda de salas comerciais, onde o cliente tem oportunidade de ‘testar’ o produto através da locação, podendo reverter esse aluguel como parte do pagamento da sala se assim desejar”, explica ele.

A locação reversível valerá para um número limitado de salas comerciais prontas, espalhadas em oito empreendimentos, localizados em diferentes regiões de Porto Alegre como zona norte, proximidades do bairro Bela Vista, Moinhos de Vento e do Shopping Iguatemi.

