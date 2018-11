Melnick Even lança, no Parque Pontal, movimento inédito estimulando os porto-alegrenses a declarar amor, orgulho e solidariedade pela cidade

Durante todo o último sábado (10), nove artistas customizaram simultaneamente nove letreiros ILOVE POA, expressando sua relação com a cidade através da arte, tendo como tema o amor incondicional por Porto Alegre. Os letreiros serão colocados a partir desta segubnda-feira (12) nos seguintes pontos: Parque Pontal, Praça Tenente Costa, Praça Japão, Praça Carlos Simão Arnt, Praça Bela Vista, Praça Memorial Eucaliptos, Parque Moinhos de Vento, Ernest Ludwig Hermann (Praça Park Lindóia) e Praça Professor Luís Leiseigneur de Faria.

Com esta campanha inédita a construtora Melnick Even está estimulando os porto-alegrenses a declarar e curtir seu amor pela cidade, instigando seus moradores, elevando a autoestima, multiplicando o sentimento de pertencimento e admiração que todos certamente sentem. Independente da sensação que o cidadão tem da cidade atualmente, com seus problemas, insegurança, crise divisões políticas, etc.

A ideia inicial é multiplicar a adesão ao movimento através das redes sociais, levando as pessoas a postarem e compartilharem selfies com os letreiros celebrando o amor e orgulho que sentem por Porto Alegre. E, a partir daí, potencializar uma grande corrente de solidariedade, provocando uma reflexão do que cada cidadão pode fazer pela capital dos gaúchos. É fazer despertar o grito da sociedade de ILOVEPOA, contando com o engajamento da sociedade e seus representantes.

A ação não é uma comercial ou institucional. É uma onda positiva para o bem da cidade, um movimento apolítico e apartidário. É mais uma contribuição da Melnick Even pelo acolhimento que sempre teve pela cidade. A ideia foi inspirada no sucesso do Pontal, onde a empresa colocou um letreiro do ILOVEPOA, que foi imediatamente adotado por todos os frequentadores do novo Parque, na orla do Guaíba, com grande repercussão nas redes sociais.

A empresa tem uma trajetória de práticas de ações sociais e hoje é uma referência em sustentabilidade, sendo a maior adotante de praças do Rio Grande do Sul. Segundo Leandro Melnick, presidente da Melnick Even, “essa ideia surgiu de uma reação espontânea da sociedade na inauguração do Parque Pontal, quando colocamos um letreiro do ILOVEPOA.

As pessoas começaram instantaneamente a bater fotos com o letreiro. Percebemos nesta ação espontânea um grito de todos que amam a cidade, e acreditam que Porto Alegre é muito melhor e maior que seus problemas e dificuldades. Como temos o projeto de adoção de praças, estamos oportunizando uma grande mobilização, aumentando o número desses letreiros pela cidade. Como adesão, esperamos que as pessoas tirem selfies e multipliquem seu amor por Porto Alegre nas redes sociais e no seu dia a dia”.

Amor incondicional pela cidade

Foram selecionados oito artistas, levando em consideração a diversidade dos perfis, afinidade com a proposta da ação e estilo de cada um. O 9º artista foi selecionado através de convite feito a todos os clientes da Melnick Even. Todos tem em comum o amor incondicional pela cidade transmitido através da arte. Como eles enxergam a cidade, um lugar especial, um primeiro ponto de contato, o bairro onde vivem, aquele cantinho que se sentem em paz. São eles: Heloisa Crocco, Patrick Rigon, Jotapê Pax, Tiago Berão, Ane Schutz, Bruno Schilling, Kevin Koubik, Henry Lichtmann e Jean Ettienne, este último, cliente da Melnick Even.

Junto com os letreiros haverá uma identificação com nome e minicurrículo do artista que criou a obra. Terá também, um pequeno histórico do que o letreiro representa. Os letreiros tem 5,75 comprimento x 1,40 altura. A empresa está divulgando esta ação em suas redes sociais no Facebook, enquete na fanpage, minidocs etc.

