Justiça de São Paulo condenou sete ex-auditores fiscais da Prefeitura de São Paulo envolvidos na Máfia do ISS. Eles vão poder responder em liberdade. As somas das penas superam a marca de 100 anos de condenação, segundo decisão da juíza Luciana Jabur Figueiredo. Eles cobravam propina de construtoras para dar desconto no ISS (Imposto Sobre Serviços).

