Cerca de 350 membros do grupo terrorista Estado Islâmico se renderam nessa terça-feira a facções armadas da Síria, contra as quais vinham lutando na província de Idlib, no Noroeste do país. De acordo com o Observatório Sírio de Direitos Humanos, ao menos 80 familiares dos jihadistas também se entregaram junto com o grupo, após vários dias de confrontos na região.

