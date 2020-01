Rio Grande do Sul Memorial de Honra da Polícia Civil é inaugurado em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 15 de janeiro de 2020

A viúva do escrivão Edler Gomes dos Santos, Sandra, acompanhou a inauguração. Foto: Ascom PC A viúva do escrivão Edler Gomes dos Santos, Sandra, acompanhou a inauguração. (Foto: Ascom PC) Foto: Ascom PC

O Memorial de Honra da Polícia Civil foi inaugurado nesta quarta-feira (15) no primeiro andar do Palácio da Polícia, em Porto Alegre. O local é uma homenagem àqueles que morreram no ato de servir e proteger a sociedade gaúcha. O evento contou com presença do secretário adjunto da Segurança Pública, coronel Marcelo Frota, e da chefe de Polícia do Rio Grande do Sul, delegada Nadine Anflor.

Nas paredes do memorial estão fixadas 57 placas com o nome dos policiais que morreram em serviço desde 1997. Outra forma encontrada para lembrá-los é uma cadeira vazia posicionada entre as bandeiras do Estado e da Polícia Civil. Nadine explica que ela representa a saudade daqueles que se dedicaram em prol da profissão. “Esse memorial tem por objetivo demonstrar o comprometimento que eles tiveram ao doarem suas vidas à sociedade. É uma homenagem da instituição e também da população gaúcha para que nunca nos esqueçamos deles”, disse Nadine.

A família de Edler Gomes dos Santos acompanhou a inauguração. O escrivão, lotado na Delegacia de Lavagem de Dinheiro do Denarc (Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico), morreu em uma operação contra crimes rurais no interior do município de Montenegro, no Vale do Caí, em julho de 2019. Esse foi o único caso envolvendo a morte de um policial civil registrado no ano passado.

Emocionada, a viúva do policial, Sandra Jaqueline Salvador dos Santos, disse que a homenagem é um reconhecimento e uma demonstração de respeito por todos os policias mortos no exercício da profissão. “Poucas famílias têm o privilégio de ver um ente querido ser reconhecido como herói. A perda é dolorosa, mas o legado que o Edler deixa para nossa família, para o nosso neto, é algo que nos enche de orgulho”, afirmou Jaqueline.

O Memorial de Honra está aberto ao público das 8h30 às 12h e das 13h30 às 18h no Palácio da Polícia (Av. João Pessoa, 2.050 – Porto Alegre).

