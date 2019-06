Menina de 1 ano é internada em Pelotas com H1N1

Com a chegada do frio os alertas com relação à saúde aumentam, isso porque a época traz, também, gripes e resfriados. Apenas neste ano já são 21 casos de morte por conta do vírus H1N1 confirmados em todo território brasileiro, de acordo com números divulgados pela Secretaria de Saúde. No Rio Grande do Sul foram registrados 43 casos de gripe, dois deles foram fatais.

Segundo informações, uma menina de 1 ano e 8 meses teria sido internada, no Pronto-socorro Municipal, em Pelotas, com suspeita do vírus. O serviço de Vigilância Epidemiológica confirmou, na última terça-feira (04), que o Laboratório Central do Estado do Rio Grande do Sul (LACEN) liberou um laudo que confirmava a presença do vírus na criança.

O Brasil já registra inúmeros casos registrados de influenza A (H1N1),A (H3N2), A não subtipado, e influenza B. Os maiores números de óbitos foram registrados no estado do Amazonas com 35 casos, seguido por Paraná, com 11 e São Paulo, com 7.

Desde a última segunda-feira o Ministério da Saúde, junto a Secretaria Estadual de Saúde, liberou doses da vacina contra a gripe, em Porto Alegre, a toda população. A campanha segue até o fim dos estoques.

