Menina de 1 ano Ã© sequestrada na porta de casa no Rio de Janeiro

Uma menina de 1 ano e seis meses foi sequestrada na porta de casa, no Rio. Criminosos em dois carros fizeram o pai da criança entrar em um veículo e colocaram a menina em outro. Mais à frente, o pai foi liberado, mas os homens continuaram em posse da criança. Um dos bandidos falou para o pai que a menina seria devolvida “se não servisse”.

Ele conseguiu identificar que no veículo em que a criança estava havia uma mulher loura e um homem com uma tatuagem em um dos braços. A mãe da menor, comunicou em uma rede social que a filha havia sido encontrada. Contudo, ainda não há informações sobre a prisão de algum suspeito. Investigações estão em andamento para identificar os autores do crime. (AD)

