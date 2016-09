Menina de 1 ano fica presa em panela de pressão

Uma criança de 1 ano e 4 meses ficou entalada em uma panela de pressão e precisou ser atendida pelos bombeiros. A menina brincava no momento em que prendeu as pernas na panela, enquanto a mãe arrumava a casa. Os bombeiros usaram um equipamento para cortar a panela e, em dez minutos, liberaram a menina sem ferimentos. O caso aconteceu em José Moreira, no Acre.

