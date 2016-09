Menina de 11 anos é internada após usar veneno para preparar um prato de arroz pensando que fosse óleo de cozinha

Uma menina de 11 anos passou mal após ingerir veneno para carrapato por engano. A informação foi confirmada pelo Samu (Serviço Móvel de Urgência) que prestou os primeiros socorros à jovem.

De acordo com o Samu, com base nas declarações da mãe da menina, a jovem teria confundido a solução preparada pelos pais, com o intuito de matar carrapatos, com óleo de cozinha e teria usado o líquido para preparar arroz. O veneno estava em cima da geladeira, em uma garrafa pet, e possuía cor parecida com óleo de cozinha.

Ela cuidava sozinha de dois irmãos mais novos, no momento em que o acidente aconteceu.

De acordo com o Conselho Tutelar, os pais das crianças estavam trabalhando e só souberam da situação quando chegaram em casa, horas depois.

Conforme o Samu, a menina foi socorrida para a Unidade de Pronto Atendimento, onde está internada. Não há informações sobre o estado de saúde dela.

O caso ocorreu em Luís Eduardo Magalhães, na Bahia, na terça-feira (27). (AG)

Comentários